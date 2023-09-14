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Arnavutköy'de yan taraftaki inşaat çalışması sırasında hasar alan bina 10 santimetre kaydı: Vatandaşlar tahliye edildi

Arnavutköy'de 4 katlı bina, yanındaki inşaat çalışması sırasında yaklaşık 10 santimetre kaydı. Bina tahliye edildikten sonra mühürlenirken yapımı yeni tamamlanan ve boş olduğu öğrenilen bir bina daha mühürlendi. Tedbir amaçlı inşaat çalışması durdururken, zabıta ekipleri bölgede önlem aldı.

12:10 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arnavutköy'de yan tarafındaki inşaat çalışması sırasında kayma meydana gelen 4 katlı bina tahliye edildi.

Arnavutköy'de yan tarafındaki inşaat çalışması sırasında kayma meydana gelen 4 katlı bina tahliye edildi.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve hafriyat çalışması yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binada yaklaşık 10 santimetre kayma meydana geldi. Kaymayı fark eden binadakiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tedbir amaçlı binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Ardından inceleme yapan ekipler, yapımı yeni tamamlanan ve boş olan bir binayı da mühürledi. Yanındaki inşaatta çalışmalar ise durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara vatandaşın girişini engellemek için demir bariyerlerle çevreyi kapadı. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

"İnşaattan hafriyat alınınca açılma oldu"

Esnaf Mustafa Çakır,
"Burada hafriyat alınırken aşağı yukarı 5 yada 6 santimetre açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Daireler de herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor. Biz açılınca farkettik, şuan da tedbir amaçlı mühürlendi. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek şuan tedbir amaçlı mühürlendi"
dedi.



#Arnavutköy
#İstanbul
#Fatih Caddesi
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