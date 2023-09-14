Arnavutköy'de yan taraftaki inşaat çalışması sırasında hasar alan bina 10 santimetre kaydı: Vatandaşlar tahliye edildi

Arnavutköy'de yan tarafındaki inşaat çalışması sırasında kayma meydana gelen 4 katlı bina tahliye edildi.
Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve hafriyat çalışması yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binada yaklaşık 10 santimetre kayma meydana geldi. Kaymayı fark eden binadakiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tedbir amaçlı binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.
Ardından inceleme yapan ekipler, yapımı yeni tamamlanan ve boş olan bir binayı da mühürledi. Yanındaki inşaatta çalışmalar ise durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara vatandaşın girişini engellemek için demir bariyerlerle çevreyi kapadı. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.