Gündem PTT emeklisi toprağa verilirken evi yandı 3 büyükbaş telef oldu
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Artvin haberleri: PTT emeklisi toprağa verilirken evi yandı

PTT emeklisi toprağa verilirken evi yandı: 3 büyükbaş telef oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde, hayatını kaybeden Talat Çelik'in (75) toprağa verildiği sırada evi, çıkan yangında küle döndü. Yangında 2 ahşap ev ile 2 ahır da yanarken, 3 büyükbaş telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Yanan ev ve ahır küle döndü.
Yanan ev ve ahır küle döndü.

Artvin'e bağlı Kirazlı köyünde yaşayan PTT'den emekli Talat Çelik, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 günde 27 yangın
GÜNDEM
2 günde 27 yangın

Talat, ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çelik'in aynı dakikalarda evinde yangın çıktı.

Yangın haberini alan acılı aile ve yakınları büyük şok yaşadı.

3 büyükbaş telef oldu

Yangın haberini alan acılı aile ve yakınları büyük şok yaşarken, rüzgarın da etkisiyle alevler yandaki 2 ahşap ev ile 2 ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ancak evler ve ahırlar küle dönerken, 3 büyükbaş telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Talat Çelik'in cenazesinin ardından evinde yangın çıktı.

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