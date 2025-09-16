Yeni Şafak
Artvin'da tek katlı ev kısa sürede küle döndü

12:4716/09/2025, Salı
IHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yağlı köyünde Atilla Eren'e ait tek katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin evi sardığını fark eden Atilla Eren, eşiyle birlikte dışarı çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Köylülerin de ekiplere yardım ettiği yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




#artvin
#şavşat
#yangın
