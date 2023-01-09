Gündem Artvinde eğitime kar engeli
EĞİTİM

Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Artvinde eğitime kar engeli
Arşiv

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat
FOTOĞRAF 15
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzonun doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Title
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Title
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Title
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Title
Salı gününden itibaren Marmara, Ege ve akdeniz bölgelerind yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar çarşamba günü İç Anadolunun bazı bölgelerinde de etkili olacak.
Title
Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek olan İstanbulda yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbulda hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.
Title
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek.
Title
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek.
Title
Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde hava az bulutlu, iç kentlerde ise sisli puslu bir hava var. Sıcaklık kıyıda 13 ile 16 derece arasında, iç kesimlerde ise 7-8 derecelerde ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 17-18 derecelerde ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Sıcaklık Ankarada 7, Eskişehir ve Kayseride 5, Sivasta 4 derece ölçülüyor. Gece ise bölge genelinde 0 derecenin altına düşüyor.
Title
Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Yağışlar bölgenin doğusunda etkili oluyor. Sıcaklık Boluda 7, Samsun ve Trabzonda 9 ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde hava bulutlu, güney kesimler ise kar yağışlı. Bölgede günün en yüksek sıcaklığı 1 derecenin üzerine çıkamıyor. Gece 0 derecenin altına inen sıcaklık kuzey kesimlerde yer yer eksi 15 dereceye kadar iniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık Gaziantepte 10, Diyarbakırda 8, Şanlıurfada 12 derece ölçülüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde kar yağışı beklenmezken Batı bölgelerde yağmurlu hava etkili olacak. İstanbul'da salı gününden itibaren tüm hafta boyu yağışlı hava etkili olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..


Nihat Kahveciden İrfan Can Kahveciye sitem: Sen kime kızdın?

Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci'ye sitem: "Sen kime kızdın?"
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.
Bahçede<br>bomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.