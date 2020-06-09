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ARTVİN

Artvin'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tekrar görülmeye başladı

Artvin'de, Kırım-Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı tanısı konulan 11 kişiden 8 kişinin iyileştiği 3 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Daha önce de Sivas'ta bir vatandaş keneyi kendi çıkarmış, hastanede hayatını kaybetmişti.
Daha önce de Sivas'ta bir vatandaş keneyi kendi çıkarmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü bugünlerde, KKKA hastalığının da il genelinde halk sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

  • KKKA hastalığına, keneler tarafından taşınan virüsün sebep olduğunu kaydeden Akalın, kene ısırması sonrası insanlara geçen virüsün ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ilerleyen vakalarda vücudun değişik yerlerinde kanama gibi bulgularla kendini gösterdiğini vurguladı.

Akalın, KKKA hastalığının Kovid-19'la bazı benzer belirtiler gösterdiğini, bu nedenle de hastaların öykülerinin yol gösterici olduğunun altını çizdi.

Hastalığın, havaların ısınmasıyla yaz aylarında en yüksek seviyelere ulaştığını belirten Akalın, bu dönemde bağ bahçe işlerinin artması, hayvanların meralara çıkmasıyla insanların kene ile temas riskinin arttığını kaydetti.

DHA
Arşiv

Vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı

  • Artvin'in, KKKA hastalığı açısından yüksek riskli bölgede yer aldığını anlatan Akalın, vatandaşların tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli olan alanlara giderken vücudu örten açık renkli giysiler giymeleri, pantolon paçalarını çoraplarının içerisine sokmaları, çizme giymeleri gibi önlemler almasının, kenelerin vücuda girme ihtimalini azaltacağını ifade etti.

Akalın, KKKA hastalığından korunmada bireysel önlemlerin ön planda olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2018 yılında 16 vatandaşımız tanı aldı, bu hastalarımızdan 2'si hayatını kaybetti. 2019 yılında KKKA tanısı alan 9 hastamız oldu ve tamamı şifa ile taburcu oldu. İçinde olduğumuz 2020 yılında ise ilk KKKA tanısı nisan ayında konuldu ve bugüne kadar toplam hasta sayımız 11'e yükseldi. Hastalarımızın 4'ü Yusufeli, 3'ü Ardanuç, 3'ü il merkezinde, 1 hastamız ise Şavşat ilçemizde tespit edildi. Bu hastalarımızdan 8'i şifa ile taburcu olurken 3 hastamızın tedavileri devam etmektedir. Hastalığa ne kadar erken tanı koyup tedaviye başlanılırsa hastalarımızın iyileşme ihtimali o oranda artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan keneyi önemsemelerini, 'kene bana bir şey yapmaz' anlayışından vazgeçmelerini, kişisel koruyucu önlemlere riayet etmelerini, herhangi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyorum."

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