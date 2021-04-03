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ARTVİN

Artvin’in kabusu yangınlar yetersiz elektrik tesisatı soba ve baca kaynaklı

Artvin'de son yıllarda çıkan büyük çaplı yangınlar, kabusu yaşatıyor. Uzamnalrın hazırladığı raporda, kentte yılda 70 dolayındaki yangının tamamının yetersiz elektrik tesisatı, soba ve baca kaynaklı çıktığı belirlendi. Az olan tarıma elverişli arazileri daha verimli kullanmak isteyenlerin evlerini iç içe inşa etmesi ile hızla yayılan alevlere, yerleşim yerlerinin uzaklığı ve köy içi araç yollarının uygun standartlarda olmaması, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini zorlaştırıyor.

Haber Merkezi DHA
Artvin’in kabusu yangınlar yetersiz elektrik tesisatı soba ve baca kaynaklı
Artvin’in kabusu yangınlar yetersiz elektrik tesisatı soba ve baca kaynaklı.

Artvin, son aylarda yaşanan büyük çaplı yangınlarla sarsıldı. Köylerde çıkan yangınlarla çok sayıda ev, ahır ve samanlık yandı. Kentte son olarak çıkan yangınlarda, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 52’si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü. Merkeze bağlı Ortaköy köyünde ise iki gün önce 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlık yandı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınlarda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Evsiz kalan vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleşti. Bakanlıkların destekleri ile yardım yapılan aileler için konut projeleri hazırlandı.

YANGIN RAPORLARINDA NEDENLER AYNI

Artvin’de büyük ve orta çaplı yılda 70 dolayında çıkan yangınlarla ilgili uzmanların yaptığı teknik inceleme sonrası hazırlanan raporlarda yangınların çıkış nedenlerine dair çarpıcı detaylar yer aldı. Raporlarda yangınların tamamının yetersiz elektrik tesisatı, soba ve baca kaynaklı çıktığına yer verildi. Kentte tarıma elverişli az olan arazileri daha verimli kullanmak isteyenler, evlerini toplu alanlarda iç içe inşa ediyor. Bir evde başlayan yangın böylece bitişiğindeki evlere kolayca sıçrıyor. Çoğu ahşap ve eski olan evlerde eskiden sadece aydınlatma kullanılırken, günümüzde televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile elektronik cihazlar da eklenince elektrik tesisatları yetersiz kalıyor. Yangınlara sobalardan sıçrayan kıvılcımlar ile ahır ve samanlıkların yanına yakılan ateşler ve bacaların temizlenmemesi de neden oluyor. Kentte çıkan yangınlarda yerleşim yerlerinin uzaklığı ve köy içi araç yolunun uygun standartlarda olmaması da itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.

'27 YILLIK İTFAİYECİYİM GÖRDÜĞÜM ANA SEBEP ELEKTRİK TESİSATI'

Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci, kentte yaşanan yangınlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulundu. Yılda 70 dolayında yangın ihbarı aldıklarını ifade eden Cebeci, “Olaylara müdahalede arazi yapısı bizi zora sokuyor. Köylerin uzak olması, köy içlerinde araç yolunun uygun olmaması, itfaiye ekiplerini zorluyor. Yörede tarıma elverişli arazinin az olması dolayısıyla insanlar arazileri harcamamak için evleri iç içe inşa etmişler. Bu da tabii yangınlarda alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. 27 yıllık itfaiyeciyim, Ortaköy’de 7-8 yangına geldim. Hepsinde ana sebep elektrikti. Ahşap evlerdeki elektrik tesisatları çok eski. Vatandaşların bu tesisatı değiştirmesi de maliyetli. En az 30-40 yıl önce yapılmış elektrik tesisatlarına çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, elektrik süpürgesini çalıştırarak yükleme yapıyoruz. Bizim önerimiz eğer evdeki tesisatınız eski ise elektronik cihazların aynı anda çalıştırılmaması gerekiyor. Prizlerden aktarma prizler alınmamalı. Cihazların fişleri prizlerde bırakılmamalı. Televizyon izlemediğimiz zaman fişini prizden çekmeliyiz” dedi.

'KÖYLER ÇOK DAĞINIK'

Vatandaşların sobalarına da çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Cebeci, “Evden ayrılacakları zamanlarda sobalarının söndüğünde emin olmalı. Ahır ve samanlıkların yanında ateş yakılmamalı, yakılırsa başından ayrılmamalı. Yine ahşap evlerde baca temizliğine de çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Kurum tutuşmasına bağlı yangınlar da var. Artvin'de köyler çok dağınık olduğu için itfaiye araçlarının çok hızlı bir şekilde o köylere ulaşması mümkün olmuyor” diye konuştu.

‘HER YIL YANGIN KORKUSUNU YAŞIYORUZ’

Ortaköy Köyü Muhtarı Yaşar Uğural, yangınların çoğunun elektrik tesisatlarından kaynaklı yaşandığını belirterek, "Elektrik tesisatları çok eski ama evde aynı anda kullanılan çok sayıda elektronik alet var. Bu durum, istemediğimiz şeylerin yaşanmasına sebep oluyor. Arazimiz yok, o yüzden de evler hep iç içe. Samanlıklar hemen evlerin yanında. Ahşap yapılar yoğunlukta. Başlayan bir yangın ne yazık ki tüm köyü etkisi altına alabiliyor. Ne yazık ki her yıl bu yangın korkusunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘EVLERİMİZ ÇOK YAKIN’

Fatma Güneş ise, “Köylerde çoğunluğu ahşap evler var ve elektrik tesisatları çok eski. Çıkan yangınların elektrik tesisatlarının çıktığını düşünüyoruz. Evler de birbirine çok yakın, etrafta samanlıklar var. Bir yerden alev yükselince kontrolden çıkması çok kolay oluyor. Her yıl mutlaka bir yangın yaşıyoruz. Bazısını ucuz atlatıyoruz, bazısında ise birçok ailenin canı yanıyor” dedi.

‘BİR KIVILCIMLA KÜL OLUP GİDİYOR’

Gülten Kuru da, “Evler birbiri ile iç içe. Yer yok ki uzak uzak evler yapalım. Mecburen birbirimize çok yakınız, samanlıklar da hemen evlerin yanında. Elektrik tesisatlarımızda da problem yaşıyoruz. Ahşap evlerimiz çıkan bir kıvılcımla kül olup gidiyor. Bütün köy toplansak da yangın önüne geçemiyoruz” diye konuştu.

Artvin’de yangın felaketi: Gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi.
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Can kaybının yaşanmadığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin’de yangın felaketi: Gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'deki yangın çıkan köyde dayanışmanın böylesi: Çadır kurdurmadılar evlerini açtılar
FOTOĞRAF 23
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Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, çarşamba günü öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.
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Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.
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Korku dolu anların yaşandığı köyde yangın sonrası duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor. Dereiçi köyünde AFAD ekipleri, evleri yanan vatandaşların barınma ihtiyaçları için çadır kurmak istedi.
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Ancak köylüler, gönülleri komşu ve akrabalarının çadırda kalmalarına razı gelmeyince karşı çıktı.
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Köylüler, kapılarını açtığı komşu ve akrabalarını evlerinde ağırlamaya başladı. Yusufeli halkı da topladıkları eşya, kıyafet ve gıda yardımlarını köye ulaştırdı.
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Köyde komşu ve akrabalarını ağırlayan Fethi Taşcı, “Ne demek çadırda kalmak. Bize yakışan budur. Dar günde komşu ve akrabalarımıza yardım edeceğiz. Bugün yardım edemezsek hangi gün edeceğiz. Bu acıyı birlikte paylaşacağız” dedi.
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Fahriye Akgül de, “Ablamı hasta çocuğuyla çadırlara bırakamazdım tabii ki bizimle kalacaklar. Köyümüzde herkes birbirine sahip çıktı, kimseyi çadırlara bırakmadık” ifadelerini kullandı.
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Yatalak oğluyla kardeşinin evine giden Ayşe Taşçı ise “Yangın olduğunda Yusufeli merkezdeydik. Evde olsaydık oğlumu nasıl çıkartırdım. Şimdi ben hasta çocuğumla kız kardeşimin evinde duruyorum. Diğer oğlum çocukları ile beraber eşinin amcasının evinde. Çok şükür ki bizlere sahip çıktılar” diye konuştu.
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Ailesi ile akrabalarının yanına sığınan Sevgi Umuteken, Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık. Allah köylerimizden razı olsun kimseyi çadırlara bırakmadılar. Bizleri evlerine aldılar, hayvanlarımızı bile ortada bırakmadılar” dedi.
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Fatma Umuteken ise “Ekipler geldi köyümüze çadır açacaktı. Hiç kimse çadıra razı olmadık. Akrabalarımızı köylülerimizi bu zor günlerinde çadırlarda bırakamazdık. Hepimiz birbirimizi sahiplendik hiç kimseyi dışarıda bırakmadık” ifadelerini kullandı.
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Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman yangını ilk fark eden kişi oldu. Yangının çıktığı noktaya giden ve müdahale etmeye başlayan Duman rüzgarın taşıdığı kıvılcımlarla yanan samanlığını son anda fark etti. Evinin yanına gittiğinde ineklerini kurtarırken evi de alevlere teslim olan Duman, müdahale edemeyeceğini anlayınca komşularına yardıma koştu.
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Duman “Yangını görünce olay yerine gittim, müdahale etmeye başladım. Benim evim çok uzak olduğu için alevlerin oraya sıçrayacağı hiç aklıma gelmedi. Geriye dönüp baktığımda samanlığımın tutuştuğunu gördüm.
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Koştum geldim, oradaki 3 ineğimden birini ancak kurtarabildim. Samanlıktan da eve sıçradı, hiçbir şey yapamadım. Evim için yapacak bir şeyim de olmayınca ben tekrar köydeki diğer evleri kurtarmak için yangın yerine geri döndüm. Yangın kontrol altına alındığında eve geri döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı” dedi.
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Artvin'deki yangın çıkan köyde dayanışmanın böylesi: Çadır kurdurmadılar evlerini açtılar
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor. AFAD ekiplerinin evleri yanan vatandaşların barınması için çadır kurma isteğine karşı çıkan köylüler, çadırlarda kalmalarına gönlü razı gelmediği komşu ve akrabalarına evlerini açtı. Fethi Taşcı "Dar günde komşu ve akrabalarımıza yardım edeceğiz, acıyı birlikte paylaşacağız” dedi.


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