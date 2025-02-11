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Asil Nadir hayatını kaybetti

Asil Nadir hayatını kaybetti

04:0011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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Asil Nadir
Asil Nadir

Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir (83), bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki hastanede hayatını kaybetti. Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat'tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan Nadir'in yaşamını yitirdiğine dair haberi eşi Nur Nadir paylaştı.


ASİL NADİR KİMDİR?

KKTC'de doğan Asil Nadir, genç yaşta İngiltere'ye giderek iş dünyasına atıldı. Polly Peck şirketiyle gıda, elektronik ve medya sektörlerinde faaliyet gösterdi. Türkiye’de Güneş ve Günaydın gazetelerini satın almıştı. Kıbrıs Gazetesi’ni de kuran Nadir, 'zimmetine para geçirmek' suçlamasıyla İngiltere’de hapse mahkum edilmişti. 1993 yılında kefaletle serbest bırakılmasını ardından KKTC'ye kaçan Nadir, 2010’da İngiltere’ye geri giderek hakim karşısına çıkmıştı. 4 yıl hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Nadir, 2016'da serbest kalmasıyla KKTC'ye dönmüştü.


#Asil Nadir
#Kıbrıs
#iş adamı

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