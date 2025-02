Aşırı sağcı Siyonistlerden Trump'a teşekkür: 'Daha iyisini yapmalıyız'

"אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים"



ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.



תודה לך הנשיא טראמפ.



Together, we will make the world great again 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/3Wjx0VZRTK