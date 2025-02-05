Aşırı sağcı Siyonistlerden Trump'a teşekkür: 'Daha iyisini yapmalıyız'

İsrailli aşırı sağcı isimler Trump'a teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine İsrailli aşırı sağcılardan tebrik mesajları yağdı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Teşekkürler Başkan Trump!" ifadesini kullanırken eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise "Bu güzel bir dostluğun başlangıcı gibi görünüyor" açıklamasında bulunarak istifa ettiği hükümete yeniden dönebileceği sinyalini verdi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından Netanyahu-Trump görüşmesine dair bir kare paylaşarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Daha iyisi, daha da iyisi..."
temennisinde bulunan Smotrich,
"Teşekkürler Başkan Trump! Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız."
dedi.
Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri tehcir etme fikrini daha önce söylediğini ancak kabul görmediğini ifade etti.
Soykırımcı Başbakan Netanyahu'dan bu planın en kısa sürede uygulamasını talep eden Ben-Gvir, İngilizce olarak yaptığı bir başka paylaşımda ise
"Donald, bu güzel bir dostluğun başlangıcı gibi görünüyor."
ifadelerini kullandı.
'Hükümete dönebilirim'
'Hükümete dönebilirim'
İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, Ulusal Güvenlık Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın açıklamaları sonrası
"Hükümete yeniden dönebilirim"
dedi. Ben-Gvir, İsrail'in Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından istifa etmişti.
#İsrail
#ABD
#Donald Trump
#Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir
#Bezalel Smotrich