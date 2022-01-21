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Asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner'in cezası belli oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
Asistan hekim Ertan İskenderi bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargünerin cezası belli oldu - Son dakika
Ertan İskender

Ankara’da Doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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