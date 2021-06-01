Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertan İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

Kendisine yapılan saldırı ile yaralanan meslektaşım Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Durumu her gün iyiye gidiyor. Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu. pic.twitter.com/2hCmccZBtI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

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