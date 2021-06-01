Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan saldırıya uğrayan doktor Ertan İskendere ziyaret
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan saldırıya uğrayan doktor Ertan İskendere ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertan İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

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