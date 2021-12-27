Asiye’den güzel haberler gelsin: İlk ameliyatı oldu

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası: Köpekler patronumun olduğu için hem işimden hem de evimden oldum

Gaziantep'te babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin bahçesinde oynarken site yöneticisine ait pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu.



Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi.



Ateş, 'Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Annesi perişan halde. Ben daha zor durumdayım. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayatı olacak, bilmiyorum. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz tek tek yakından ilgilendi. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım.' dedi.

