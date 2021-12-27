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GAZİANTEP

Asiye’den güzel haberler gelsin: İlk ameliyatı oldu

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in yüzüne doku nakli yapıldı. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, operasyonun iyi geçtiğini ancak Asiye’nin sağlığına kavuşmasının 1 yılı bulacağını açıkladı. Asiye’nin babası Hüseyin Ateş’i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Namazlarımda dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asiye’den güzel haberler gelsin: İlk ameliyatı oldu, Asiye Ateşin son durumu nasıl?
Asiye Ateş

Gaziantep’te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş’in doku nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş’e kalçadan alınan doku nakledildi.

Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi
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Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi

KALÇADAN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ

  • Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, ameliyatın tamamlandığını belirtti. Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Çete, “4 yaşındaki Asiye Ateş’in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir.” diye konuştu. Çete, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama: Bedelini ödeyecekler
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OPERASYON GAYET GÜZEL GEÇTİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, “Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi” dedi. Özkan, “Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ameliyat planlamıyoruz. Normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma olmuş. Üç boyutlu kayıplar var. Nakledilen dokunun tutması önemli. Asiye’nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir” dedi. Ateş ailesi, kızları Asiye’nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini söyledi.

Namazlarımda dua edeceğim

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşındaki Asiye Ateş’in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Gaziantep’te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş’i telefonla aradı. Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, “Asiye’nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim' dedi.

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası: Köpekler patronumun olduğu için hem işimden hem de evimden oldum
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Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası: Köpekler patronumun olduğu için hem işimden hem de evimden oldum
Gaziantep'te babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin bahçesinde oynarken site yöneticisine ait pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi.

Ateş, 'Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Annesi perişan halde. Ben daha zor durumdayım. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayatı olacak, bilmiyorum. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz tek tek yakından ilgilendi. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım.' dedi.
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