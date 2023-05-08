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Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsüyle, kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Hüsnü Öztepe  öldü, 6 kişi yaralandı.

13:56 . 8/05/2023 Pazartesi
DHA
İzmir'de feci kaza

İzmir'de feci kaza

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi ile 120'nci Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ege Ordu Komutanlığı’nda görevli asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsüyle Hüsnü Öztepe yönetimindeki 35 AD 7488 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Hüsnü Öztepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hüsnü Öztepe'nin cenazesi, polis ve savcının incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.







#İzmir
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