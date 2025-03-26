Askerleri Türkiye'ye küfretmişti: Yunanistan'dan izahat istendi

Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina’da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye’ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklamada, geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların küstahça olduğu belirtilerek, izahat istendiği bilgisine yer verildi.

DIŞİŞLERİNDEN SERT YANIT: İZAHAT BEKLİYORUZ

Türkiye'ye yönelik bu terbiyesizliğe Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yanıt gecikmedi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atina’da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganlar küstahçadır.

Türkiye - Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış kabul edilemez.

Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir."

Türk makamlarının, yaşanan olaydan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ı sorumlu gördükleri tahmin ediliyor.

DENİZ KUVVETLERİ ÖĞRENCİLERİ SORUŞTURULUYOR

Yunanistan'da düzenlenen Bağımsızlık Günü geçit töreninde yaşanan bir olay, Türkiye ile diplomatik gerilime neden oldu. Salı günü yapılan geçit törenine katılan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu öğrencilerinin Türkiye karşıtı sloganlar attığı ve içlerinden birinin "Kıbrıs Yunan'dır" dediği bildirildi.

Olay, iki ülke arasındaki hassas dengeleri bir kez daha gündeme taşırken, Türkiye sert tepki göstererek resmi açıklama talebinde bulundu. Kathimerini gazetesine konuşan isimsiz bir kaynak, "Gücünüzü sloganlarla değil, duruşunuzla gösterirsiniz" diyerek askeri disipline vurgu yaptı.







