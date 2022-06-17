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ANKARA

Astana’da 18'inci Suriye zirvesi

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 18. kez bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Astana’da 18inci Suriye zirvesi
Astana Zirvesi 18. kez toplandı.

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 18. kez bir araya geldi. Toplantı kapsamında Suriye’deki son durum, terörle mücadele ve insani yardım konuları görüşüldü. Yayınlanan ortak bildiride Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemi vurgulanırken Astana sürecinin bölgedeki barışçıl çözümündeki rolü de değerlendirildi. Toplantıda taraflar, terörle mücadele bahanesiyle “öz yönetim” girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulanırken, kuzey doğu Suriye’deki karışıklığı bahane ederek gayri meşru yönetimler ile terör oluşumlarını destekleyen ülkeleri kınadı.

SINIR GÜVENLİĞİ MESAJI

Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan ayrılıkçı grupların yerel halka uyguladığı baskı ve saldırılara karşı da plan hazırlandı. Bu kapsamda bölgedeki PKK/YPG terör örgütü ile mücadelede Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak ve Suriyeli masum sivillere yönelik saldırıları engellemek için her türlü tedbirin alınacağı ifade edildi. Anayasa Komitesi’nin toplanmasının ardından tarafların konuya daha ılımlı yaklaşmaları önerilirken, zorla alıkonan ve kaçırılan kişilerin serbest bırakılması, cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin öğrenmesi için kurulan çalışma grubu da bir araya geldi.

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