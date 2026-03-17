Atlas Çağlayan davasında gelişme: Ailesini tehdit edenler yargılanıyor

Güngören'de çıkan ‘yan baktın’ kavgasında E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği belirlenen biri 18 yaşından küçük 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamelerde, müştekiler Cüneyt Çağlayan ile Gülhan Ünlü’ye farklı yabancı hatlar üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiği, bazı mesajlarda “Sunucu120”, “pkkv404duyuru” ve “C4K” isimli kanal ya da yapıların adlarının kullanıldığı aktarıldı. Dosyaya giren ekran görüntülerinde, aileye olayın kapatılması yönünde tehditler savrulduğu ifadelerin de yer aldığı belirtildi.