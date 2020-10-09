ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı.

Serik'te yaşayan Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekip eczaneye gittiğini söyledi.
GÜNDEM
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı
HAYAT
Görünce gözlerine inanamadı: Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor
"Paraları sahte zannettim"
Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi.
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Tonya ilçesindeki bir fırında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde ’50’ yazması gerekirken ‘5’ yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı.
Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.
Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, “Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL’nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik.
Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz” dedi.
Trabzonlu fırıncı hatalı basılan banknota 80 bin lira istiyor
Trabzon'u Tonya ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki fırın ustası Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı. Banknotu açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunan Elbir, "En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.