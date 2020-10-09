ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı.

Serik'te yaşayan Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekip eczaneye gittiğini söyledi.

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"Paraları sahte zannettim"

Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi.

