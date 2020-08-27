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Hayat Görünce gözlerine inanamadı Hatalı basım 50 TLye 50 bin lira istiyor
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Görünce gözlerine inanamadı: Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor

Antalyalı Deniz İnce, ilk başta sahte olduğunu düşündüğü ancak daha sonra hatalı basım olduğu 50 TL'lik banknnotu satışa çıkardı. Banknotuna tam bin katı fiyat biçen 30 yaşındaki İnce, 50 bin lira istiyor.

Haber Merkezi DHA
Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor.
Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor.

Giderleri için bankamatikten para çeken Deniz İnce, paraları sayarken içlerinde bulunan 50 TL'de bir farklılık dikkatini çekti. Parayı inceleyen İnce, 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını fark etti. İlk başta sahte olduğunu düşündüğü 50 TL, para sayma makinesi ve sahte para kaleminden başarıyla geçti.

Adanalı genç hatalı basım para için en iyi teklifi bekliyor
GÜNDEM
Adanalı genç hatalı basım para için en iyi teklifi bekliyor

İnternette araştırma yapmış

Paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen İnce, internetten araştırma yaparak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. İnce, elindeki hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye hatalı para koleksiyonu yapan kişilere satmak istediğini belirtti.

"Para sayma makinesinden sıkıntısız geçti"

Hatalı basım paranın bankamatikten para çektiği sırada eline geçtiğini kaydeden Deniz İnce, “Paraları sayarken birden dikkatimi çekti. İlk başta sahte olduğunu düşündüm. İlk işim parayı para sayma makinesinden geçirmek oldu. Ondan sıkıntısız bir şekilde geçti. Para kalemiyle de çizdim, orada da bir sorun olmadı. Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.

Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
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Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti.
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Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti.
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Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
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50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER<br> <br> 100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
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50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
Mardin'de 27 yaşındaki Mehmet Alihansoy, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.


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