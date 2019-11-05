Avaşin'de 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
- Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam edeceği belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/y1HOo7K46s
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/y1HOo7K46s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019