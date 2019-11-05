Avaşin'de 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

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Doğumda eşinin yanında olmayan yandı: Hem maddi hem manevi tazminat

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, doğum esnasında karısını yalnız bırakan kocayı ağır kusurlu buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak "Erkeğin eşini aldatmak suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, doğum sebebiyle hastaneye yatırılan eşinin yanında ve ona destek olmadığı, eşini istemediğini söyleyerek evden kovduğu ortadadır. Davacı-karşı davalı kadının ise eşi için 'şerefsiz' dediği, eşinin ailesini kastederek 'hepsi yalancı' şeklinde sözler sarf ettiği, 'köylü' diyerek eşini aşağıladığı, ailesinin köyden getirdiği yoğurt peynir gibi yiyecekleri 'pis' deyip çöpe attığı, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-karşı dava erkeğin, kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır" ifadeleri ile davayı karara bağladı.