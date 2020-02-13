Gündem Avcılarda dehşet gecesi Karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı
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Avcılar'da dehşet gecesi: Karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı

Boşanma aşamasında olduğu eşine bıçakla saldıran kişi, 40 günlük bebeğini, üvey kızını ve eşini yaraladı. Çok sayıda yerinden bıçaklanan kadın, kocasının en ağır cezayı almasını isteğini söyleyerek, "Emine Bulut gibi olacaktım komşular yetişti" diye konuştu. Yaşanan dehşet anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Emine Çakmaktaş, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
Emine Çakmaktaş, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.

Olay, 21 Ocak gecesi İstanbul Avcılar'da yaşandı. 44 yaşındaki Emine Çakmaktaş, boşanma aşamasında oldukları ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve 40 günlük bebeği Esila ile aynı evde yaşıyordu. Yaklaşık bir yıl önce evlenen kadın, eşinden zaman zaman gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı. O akşam eve gelen Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğrafı neden düştü" diyerek karısına ve üvey kızına hakaretler etmeye başladı. Eşine ve kızına saldıran adam, onları darp etmeye de başlayınca genç kız engel olmaya çalıştı. Bu sırada bahçeye kaçarak çığlık atmaya başlayan Emine Çakmaktaş'ı duyan komşular aşağıya indi.

DHA

Hepsini acımadan bıçakladı

Aile üyeleri bahçede bebeği de kucaklarına alarak kaçmaya çalışırken, saldırgan adam eşini yakalayarak art arda bıçak darbeleriyle yaraladı. Genç kız annesinin bıçakladığını görünce kucağındaki 40 günlük kardeşiyle geri döndü ve annesini kurtarmaya çalıştı. Genç kız da üvey babasının bıçak darbeleriyle çok sayıda yerinden bıçaklanırken, Esila bebek de bacağından yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan anne ve kızının imdadına komşular yetişti. Saldırganı engelleyen komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan bu anlar ise binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

"Emine Bulut gibi olacaktım"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve tehdit edildiği için boşanma duruşmasına da gidemediğini söyleyen Emine Çakmaktaş ,"En büyük cezayı almasını istiyorum. Korkuyoruz. Tehdit mesajları alıyoruz bilmediğimiz numaralardan. 'Siz bittiniz' diyorlar. Resmen Emine Bulut gibi olacaktım adaşız, zaten komşular yetişti" dedi.

DHA

"Ölen kadınlardan olmak istemiyoruz"

  • Vücuduna aldığı 7 bıçak darbesiyle yaralanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören 24 yaşındaki genç kız Özge Gökbayrak, "En ağır cezayı alsın, içeriden çıkamasın istiyorum. Lütfen yardım edin bize sesimizi duyun. Ölen kadınlardan olmak istemiyoruz. Cinayet mağdurlarından olmak istemiyoruz" şeklinden konuştu.

Cani saldırgan tutuklandı

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili olay günü saldırının yaşandığı noktaya gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailesini bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerin ardından Küçükçekmece Adiyesi'ne sevk edilen saldırgan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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