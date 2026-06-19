Ay Yıldız’da NATO resepsiyonu

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlendi. Bakanlık, NATO hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi’nin dün Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlandırıldığını açıkladı.

HAVA SAVUNMASI GÜÇLENİYOR

“Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürüyor” denilen açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi’nin geçen hafta Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test atışında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştığı vurgulandı. Açıklamada, “Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır” ifadelerini yer verildi.

BAKANLAR BİR ARAYA GELECEK

NATO Ankara Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda devam ettiği belirtilirken “Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâh'ın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecek” bilgisi verildi.

HÜRKUŞ VE GÖKBEY ENVANTERE GİRİYOR

Öte yandan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısında “Temel eğitim uçağımız Hürkuş ile ilk millî genel maksat helikopterimiz Gökbey’in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanıyor” dedi.











