İsrail dünyanın sorunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Moskova’daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini dile getiren Fidan, “Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail’in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ AÇILMALI

“Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesinde olduğu gibi, tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır” diyen Fidan, ilerleyen dönemde Türkiye’nin arzusunun bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralaması olduğunu ve Türkiye’nin bunun için çalıştığını kaydetti.

ÖNCELİĞİMİZ DİPLOMASİ MASASI

Lavrov’la görüşmesinde enerjiden ticarete, ikili gündemde yer alan birçok konu başlığında ilerleyen dönemde atılacak adımları ele aldıklarını anlatan Fidan, şöyle konuştu: “5. yılına giren Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususunda hazır olduğumuzu da yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna’nın diplomasi masasına dönmesidir.”

FİLİSTİN TÜM İHTİLAFLARIN MERKEZİNDE

Görüşmede Türkiye’nin, Filistin meselesinin bölgesel barış, istikrar ve adaletin tesisi ekseninde çözüme kavuşturulması yönündeki tutumunu yinelediklerini vurgulayan Fidan, Filistin meselesinin Orta Doğu’daki tüm ihtilafların merkezinde yer aldığının altını çizdi. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata değinen Fidan, muhatap oldukları bütün devletlerin bu mutabakatın bir an önce hayata geçmesini talep ettiğini ve herkesin destek verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başından itibaren inanılmaz bir tempoyla ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

İSRAİL’E KARŞI ANLAYIŞ BİRLİĞİ VAR

Bu meselenin çözülmesiyle sırada bekleyen diğer sorunlara odaklanılabileceğine dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: “Gazze’deki sorun, Ukrayna’daki sorun, o konularda da Amerika’yla çalışabilelim. İsrail’in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail’in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler konularak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail’in, bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir.”







