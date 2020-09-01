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Gündem Aydında kazada yaşamını yitiren kişinin yakınları isyan etti Burası ölüm yolu deyip trafiğe kapattılar
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Aydın'da kazada yaşamını yitiren kişinin yakınları isyan etti: 'Burası ölüm yolu' deyip trafiğe kapattılar

Aydın'da meydana gelen bir trafik kazasında 72 yaşındaki Nevzat Elveren hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yakınları, her yıl aynı bölgede kaza meydana geldiğini iddia edip, duruma bir çözüm bulunmasını isteyerek yolu trafiğe kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı.

Haber Merkezi AA
Kazada ölen kişinin yakınları, yolu trafiğe kapattı.
Kazada ölen kişinin yakınları, yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi İzmir-Aydın karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Elveren’e (72), Mehmet Ç. İdaresindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık yüz metre sürüklenen Elveren, olay yerinde yaşamını yitirdi.

  • Elveren'nin yakınları ve mahalle sakinleri, kazanın olduğu yere gelerek yolu trafiğe kapattı. Yola oturanlar nedeniyle karayolunda uzun kuyruk oluştu.

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"Çözüm bulacağız diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor"

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı. Mahalle sakinleri, olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel'e her yıl burada yaşanan kazalarda bir yakınları kaybettiklerini söyleyerek her yaşanan kazanın ardından yetkililerin gelerek çözüm bulacaklarını söylediklerini ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi.

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10 çocuk babasıydı

Konuşmanın ardından gerekli tedbirlerin alınacağının söylenmesi üzerine vatandaşlar karayolunu trafiğe açtı. 10 çocuk babası olduğu öğrenilen Elveren ’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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