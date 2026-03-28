Aydın'da kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Bir kişi yaralandı

23:2128/03/2026, Cumartesi
IHA
Aydın’ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu sürücü M.T. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın’ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkararak ters dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakonak TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Güllübahçe istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 09 SH 151 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya dalan otomobil ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

