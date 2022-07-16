Ayn İsa'ya ABD üssü

Suriye’deki PKK/PYD’ye Menbiç ve Tel Rıfat’tan çekilin mesajı veren ABD, Fırat’ın batısında örgüte destek vermeye devam ediyor. ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun hedefinde olan terör örgütünün sözde başkenti Ayn İsa’ya yeni üs kurmaya başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Amerikan güçlerinin Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa’ya askeri üs kurmak için beton bloklar getirdiğini duyurdu.

REJİM PKK İŞBİRLİĞİ

5 zırhlı araçla bölgede incelemede bulunan ABD’lilerin önümüzdeki günlerde bölgeye yeni askeri sevkiyatlar yapacağı iddia edildi. Terör örgütü yapılan gizli görüşmelerin ardından işbirliği kararı alan Esed rejimi de Ayn İsa’ya yeni sevkiyatlar yaptı. Otobüslerle bölgeye gelen rejim askerlerinin PKK/YPG’li teröristlerle birlikte toprak setler oluşturmaya başladı.

SİLAH YARDIMINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD’nin terör örgütü PKK’nın Fırat’ın doğusundaki yapılanmasına desteği de devam ediyor. Koalisyon güçlerinin geçtiğimiz hafta da Irak üzerinden Suriye’ye 50 tırlık silah ve lojistik teçhizat konvoyu soktuğu belirtildi. Irak’tan gelen Al-Yarubiya kasabası yakınlarındaki Al-Waleed kapısından Suriye’ye giren tırların yüklerini PKK/PYD’nin işgali altındaki bölgeye boşalttığı vurgulandı. Konvoyda Bradley tankları, zırhlı araçlar ve radar ekipmanları olduğu dile getirildi.

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Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DÜNYA ABD’nin harekât telâşı