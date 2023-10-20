Ayvacık açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 41 kişi yakalandı

TBMM Genel Kurulunda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü oluşturan ilk 16 maddesi kabul edildi. Yeni düzenleme ile konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için artık izin belgesi alınması gerekecek. İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.