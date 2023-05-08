Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandalına sert tepki: Kabul edilemez

"Çünkü bu proje, Azerbaycan arazisinden geçmemektedir. Azerbaycan'dan geçmeyen herhangi bir ulaştırma projesini 'Türk yolu' şeklinde nitelendirmek doğru değildir. Aynı zamanda bu, çok masraflı bir proje. Proje gerçekleşse bile kısa ve orta vadede karlı bir proje olmaz. Projenin, Avrupa'nın yaptırım uyguladığı İran'dan geçeceği de göz önünde bulundurulmalıdır."