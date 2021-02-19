Azerbaycanlı askerlere törenli uğurlama

Kars'ta düzenlenen 'Kış-2021 Tatbikatı' sona erdi: Tatbikattan nefes kesen görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin de katıldığı, son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı sona erdi. Tatbikatın bittiğin sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla duyuran Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda

'1 Şubat 2021 tarihinde başlayan #Kış2021 Tatbikatı dün başarıyla tamamlandı. Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta üstün başarı sergileyen tüm personelimizi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerindeki kardeşlerimizi kutluyoruz' ifadelerini kullandı.