Gündem Azerbaycanlı askerlere törenli uğurlama
KARS

Azerbaycanlı askerlere törenli uğurlama

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı’nın sona ermesinin ardından, Azerbaycanlı askerler, düzenlenen tören ile ülkelerine uğurlandı. Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanılmıştı.

Haber Merkezi İHA
MSB'nin &quot;Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık&quot; metniyle paylaştığı fotoğraf.
MSB'nin "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık" metniyle paylaştığı fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycanlı askerlerin düzenlenen bir tören ile ülkelerine uğurlandıklarını duyurdu.

Kardeşlik tatbikatı
GÜNDEM
Kardeşlik tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uğurlama fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, “Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık” denildi.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanılmıştı.

Kars'ta düzenlenen 'Kış-2021 Tatbikatı' sona erdi: Tatbikattan nefes kesen görüntüler
OYNAT 02:15
Kars'ta düzenlenen 'Kış-2021 Tatbikatı' sona erdi: Tatbikattan nefes kesen görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin de katıldığı, son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı sona erdi. Tatbikatın bittiğin sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla duyuran Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda
'1 Şubat 2021 tarihinde başlayan #Kış2021 Tatbikatı dün başarıyla tamamlandı. Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta üstün başarı sergileyen tüm personelimizi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerindeki kardeşlerimizi kutluyoruz' ifadelerini kullandı.


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