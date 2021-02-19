Azerbaycanlı askerlere törenli uğurlama

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı’nın sona ermesinin ardından, Azerbaycanlı askerler, düzenlenen tören ile ülkelerine uğurlandı. Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycanlı askerlerin düzenlenen bir tören ile ülkelerine uğurlandıklarını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından uğurlama fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, “Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık” denildi.
Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanılmıştı.