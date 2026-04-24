Babasından kaçırdığı otomobille faciaya davetiye çıkardı: Yaralılar var

19:5624/04/2026, Cuma
IHA
Virajı alamayan araç şarampole yuvarlandı.
Kayseri’de 16 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille direksiyon başına geçince kaza kaçınılmaz oldu. Virajı alamayan araç şarampole yuvarlanırken, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay sonrası iki kişi hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, C.E. (16) yönetimindeki 26 VD 802 plakalı otomobille virajı alamayarak, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları C.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.F.G.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan C.E.’nin otomobili ailesinin haberi olmadan aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Otomobil
#Kaza
