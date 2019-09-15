Babasıyla aynı gün şehit düştü

Mardin’in Ömerli ilçesinde, PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37), tedavi gördüğü hastanede babasının ölüm yıldönümünde şehit düştü. Ömerli ilçesinin Tavuklu Mahallesi mevkisinde, PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda yaralanan Emen, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde önceki gece tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
BABASI 93’TE ŞEHİT OLDU
Emen’in korucu babası Mehmet Emin Emen’in de 38 yaşında, 13 Eylül 1993’te Kayaüstü mevkisinde, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Ömerli ilçesine bağlı kırsal Tavuklu Mahallesi’nde, 4 Eylül’de, PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Şehit Emen’in cenazesi, Ömerli’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Irak ve Van’da 7 terörist öldürüldü
- Terör örgütü ile mücadele hız kesmeksizin sürüyor. Van’ın Gevaş ilçesi Töreli Mahallesi’nin Azapşer bölgesinde Jandarma Özel Harekât timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda bulunan çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, yerinde imha edildi ve teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale dönüştürüldü. Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında ise 2 terörist daha öldürüldü. Böylece öldürülen terörist sayısında dünkü bilanço 7 oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde bulunan 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde tespit edilen el yapımı patlacının da imha edildiğini bildirdi.
PKK’ya karşı ortak bildiri
- Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı. "Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı" başlıklı bildiride, PKK’nın bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi. Terör örgütünün bölgede kamu çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırılarını sürdürdürdüğü aktarılan bildiride PKK’nın kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykudayken polisleri şehit ettiği hatırlatıldı. Bildiride özetle şöyle denildi:
- ALTINDA 54 İMZA VAR
- "Türkiye'de bir arada yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaların, baroların, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, oyuncuların, insan hakları örgütlerinin de ancak PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini bildirmek istiyoruz. Uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin bu katliamları görmezden gelmelerini de kınıyoruz." Bildiride, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün arasında bulunduğu 54 ismin imzası bulunuyor.