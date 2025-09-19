Baca davası Yargıtay’a taşındı

Manisa Salihli’de bir apartmanın altındaki restoran, mutfak bacasını ortak alan olan hava boşluğuna döşeyince komşular koku, is ve gürültüden şikâyet etti. Apartman sakinleri dava açarak bacanın sökülmesini ve masrafların restorana yüklenmesini istedi. Restoran sahibi ise karşı dava açıp apartmandaki bazı dairelerde de izinsiz tadilat ve baca olduğunu öne sürdü. Yerel mahkeme, komşuları haklı buldu, bacanın sökülmesine karar verdi ancak karşı davayı kısmen kabul etti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, taraf olmayan kişiler hakkında karar verilemeyeceğini belirterek kararı uyarı niteliğinde bozdu ve benzer davalar için yol haritası çizilmiş oldu.