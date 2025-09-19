Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Baca davası Yargıtay’a taşındı

Baca davası Yargıtay’a taşındı

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yargıtay'dan baca kavgası davasında karar çıktı.

Manisa Salihli’de bir apartmanın altındaki restoran, mutfak bacasını ortak alan olan hava boşluğuna döşeyince komşular koku, is ve gürültüden şikâyet etti. Apartman sakinleri dava açarak bacanın sökülmesini ve masrafların restorana yüklenmesini istedi. Restoran sahibi ise karşı dava açıp apartmandaki bazı dairelerde de izinsiz tadilat ve baca olduğunu öne sürdü. Yerel mahkeme, komşuları haklı buldu, bacanın sökülmesine karar verdi ancak karşı davayı kısmen kabul etti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, taraf olmayan kişiler hakkında karar verilemeyeceğini belirterek kararı uyarı niteliğinde bozdu ve benzer davalar için yol haritası çizilmiş oldu.



#Dava
#Mahkeme
#Duruşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kibir ve gurur helâke sürükler