Kılıçdaroğlu Özel'i meşrulaştırmayacak

Mehmet Güney
04:0018/09/2025, Perşembe
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 21 Eylül’deki 22'nci Olağanüstü Kurultay’ı meşrulaştırmamak için Özgür Özel'e karşı aday çıkarmayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, kasımda yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay’ın 24 Ekim'deki şaibeli kurultay davasından önce yapılması durumunda ise kendine yakın bir ismi işaret edeceği belirtildi.

CHP’de 2025’in son ayları kurultaylarla geçecek. 21 Eylül’de yapılması planlanan 22'nci Olağanüstü Kurultay’da Özgür Özel ve yönetiminin karşısına rakip çıkmayacak. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultayı meşrulaştırmamak için aday çıkarmayacağı öğrenildi. Şaibeli kurultay davasının da devam etmesi nedeniyle, Kılıçdaroğlu’nun 39'uncu Olağan Kurultay’a hazırlandığı belirtildi. CHP Genel Merkezi, 24 Ekim’de görülecek şaibeli kurultay davasından önce olağan kurultayı yapmayı planlıyor. Eğer olağan kurultay, davanın görüleceği tarihten önce gerçekleşirse, Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim, “Tek şansımız var. Bunu olağanüstü kurultayda harcamak anlamsız olur. Olağan kurultaya hazırlanıp yarışmak daha mantıklı. Eğer olağan kurultayda rakip çıkarmazsak, Özel çok daha güçlenerek yoluna devam edecek” dedi. Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultayda Oğuz Kaan Salıcı gibi kendine yakın bir ismi işaret edebileceği öğrenildi.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
