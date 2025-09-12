Sahte e-imza skandalı: Dava 10 Ekim’e ertelendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen, Taner Dağhan ile tutuksuz sanık Cengiz Akkılıç ve taraf avukatları katıldı.

Türkiye Barolar Birliği, Malatya Barosu ve bazı üniversiteler duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Hakim, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararının kesinleşmediğini hatırlattı.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Akkılıç, iddianamede üzerine atılı sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yaptığına ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

Akkılıç, "Buradaki kişilerle hiçbir alakam yoktur. Sürücü belgesi sınav sonucunda notum nasıl değişti bilmiyorum. Değiştirilmiş ise de haberim yoktur" diye konuştu.

Sanıklardan Dağhan da diğer sanıkları tanımadığını, tutukluluğunun 9 aydan bu yana devam ettiğini, eşi ve 3 kızının zor durumda bulunduğunu ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Kadiroğlu da "Tüm aşamalarda samimi beyanlarda bulundum, delillerin toplanmasına yardımcı oldum, karartılacak delil yoktur. Okulumda tez aşamasındayım kaydımı yaptırmazsam atılacağım. Doktora eğitimimi tamamlamak istiyorum. Adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Yakışır da kendisini MİT personeli olarak tanıtan A.A. isimli kişinin 2021'de e-imza çıkartmasını talep ettiğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini, daha sonra bu e-imzalardan bazılarını sanık Kadiroğlu'na teslim ettiğini beyan etti.

Yakışır, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Maraşlı da kuaför olduğunu, A.A. isimli şahsı kendisine müşteri getirdiği için tanıdığını, e-imzaları da bu kişinin talebi üzerine çıkarttığını iddia etti.

Tutuklu sanık Gülen ise 9 aydan beri işlemediği suçun cezasını çektiğini savundu, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir sonraki celse 10 Ekim'de

Söz alan tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurarak tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını isteyerek bir sonraki celseye kadar ilgili kurumlara yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, katılma taleplerinin reddine ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 10 Ekim'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.







