'Sahte dekont' yöntemiyle dolandırıcılık şüphesiyle bir kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, internet üzerinden profesyonel ses sistemi satışı yapan bazı vatandaşların, ürün bedelini ödemiş gibi sahte dekont gönderen kişiler tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler G.G., İ.R. ve G.G.’nin Kartepe ilçesindeki adresine 10 Eylül’de operasyon düzenledi.