Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Sahte dekont' yöntemiyle dolandırıcılık şüphesiyle bir kişi tutuklandı

'Sahte dekont' yöntemiyle dolandırıcılık şüphesiyle bir kişi tutuklandı

18:2511/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Kartepe'de internet üzerinden sahte dekontla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde profesyonel ses ekipmanları ve bir elektrikli scooter ele geçirildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde internet üzerinden satış yapan vatandaşları, "sahte dekont" yöntemiyle dolandıran 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, internet üzerinden profesyonel ses sistemi satışı yapan bazı vatandaşların, ürün bedelini ödemiş gibi sahte dekont gönderen kişiler tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler G.G., İ.R. ve G.G.’nin Kartepe ilçesindeki adresine 10 Eylül’de operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan çeşitli markalarda profesyonel ses ekipmanları ve bir adet elektrikli scooter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


#Kocaeli
#sahte dekont
#dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI: 2025 YKS Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Özyes tercih kılavuzu PDF indir