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MERSİN

Bacağını sarıp engelliymiş gibi dilenirken yakalandı

Mersin'de ekipler, bacağına sardığı sargı bezi ve koltuk değneği ile kendini bedensel engelliymiş gibi gösterip, dilenen kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Haber Merkezi DHA
Engelliymiş gibi davranan dilenci ekipler tarafından yakalandı.
Engelliymiş gibi davranan dilenci ekipler tarafından yakalandı.

Koronavirüs salgınına karşı iş yerlerini denetleyip, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvvai Milliye Parkı civarında, sol bacağı sarılı ve koltuk değnekli bir kişinin dilendiğini gördü.

İHA
Engelliymiş gibi davranan dilenci ekipler tarafından yakalandı.

Zabıta ekipleri, dilenen kişinin Lütfi D. (57) olduğunu, bedensel engelli olmadığını, sadece sol bacağını sargı beziyle sardığını ve koltuk değneği taşıdığını tespit etti. 2 saatte dilendiği 56 TL'ye el konulan Lütfi D., ısrarla engelli olduğunu, ancak bacağında değil kalçasında sorun olduğunu ve birçok kez ameliyat geçirdiğini iddia etti.

Lütfi D., hakkında yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

İHA

İHA
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