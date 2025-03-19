Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2025'in ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, "Geleceğimizi en iyi şekilde hazırlamamız için gençlerimizin akıl, ruh ve beden sağlığına odaklanmalıyız. Onlara yönelik farkındalık çalışmalarımızı artırmalıyız" dedi. Geçtiğimiz hafta İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitim toplantısı ve SİBERAY konferansının önemine değinen Çimşit, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, uyuşturucu ile mücadelede alınan önlemler sonucunda suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandığı aktarıldı. 2023 yılında TCK 188 ve TCK 191 kapsamındaki suç olayları Eğirdir merkezde 14 iken, 2024 yılında 4'e düştü. 2025'in ilk üç ayında ise herhangi bir suç kaydedilmedi. Eğirdir köylerinde 2023 yılında 9, 2024 yılında 20, 2025'in ilk üç ayında ise 3 suç olayı yaşandığı belirtildi. Yetkililer, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak, aileleri bilinçlendirmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Toplantı, bağımlılıkla mücadelede yürütülecek çalışmalar hakkında yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.