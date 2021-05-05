Bahçeli açıkladı: ​MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasanın tarihi bir görev olduğunu, MHP’nin buna ön şartsız hazır olduğunu bildirerek, partisinin 100 maddelik taslağının hazır olduğunu açıkladı. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, şunları söyledi:

Anayasalar değişmez, değiştirilemez metinler değildir. Gerektiğinde, şartlar elverdiğinde, zamanın ruhuyla, milli ve manevi emanetlerin ufkuyla müsemma bir anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ve kurucu felsefesi çağın eğilim ve yönelimleri ne olursa olsun kıskançlıkla muhafaza edilmelidir.

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100 MADDELİK ÖNERİMİZ HAZIR

En azından herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Bundan kaçış bize göre yoktur. MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa” adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

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MEVCUT ANAYASA SİSTEMLE UYUMSUZ

Darbeci bir özelliğe sahip ve parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut Anayasa ile 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani, Türk Tipi Başkanlık Modeli arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkansız bir çelişki ve uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin yeni bir anayasa marifetiyle süratle aşılması acildir, elzemdir.

KALİTELİ TEMEL KANUN

Şekli bakımdan kısa ya da uzun bir anayasa değil, “Kaliteli temel kanun” anlayışı ile çatısı örülmüştür. Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen, “Devletin şekli ve nitelikleri” aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında “Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” denilmiştir.

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OYNAT 00:45 Devlet Bahçeli: Ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. '104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir' diyen Bahçeli 'Darbe heveslileri vatansızlar önce bizi çiğnemek zorundadır. Böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TEMEL HAK VE ÖDEVLER

Anayasa’nın ikinci kısmında “Temel Hak ve Ödevler” düzenlenmiş, birinci bölümde tüm haklara dair ortak rejimi belirleyen “Genel Hükümler” yer almış, ikinci bölümde “Haklar ve Hürriyetler” başlığı ile temel hak ve hürriyetler “sınıflandırılmadan” en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur.

Temel haklara dair genel rejimde “Hakların bütünlüğü” yaklaşımı esas alınmış, sınırlama rejimi tek bir maddede düzenlenmiş, temel hak ve hürriyetlerin korunması kenar başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir.

Diyanet yeniden yapılandırılıyor

MHP’nin çalışmasında öngörülenlerden bazıları şunlar: Anayasal kurumlardan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri başkanlığı “Türkiye Diyanet Kurumu” olarak yeniden yapılandırılmış, Yükseköğretim Kurulu’nun oluşumunda TBMM’nin yetkileri artırılmış, yeni bir kurum olarak “Türkiye Liyakat Kurumu” önerilmiş ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu, “Yargı Yüksek Kurulu” adıyla yeniden ele alınmış, Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş, Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları “Yüce Divan” adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş, yargıya ilişkin üye seçiminde TBMM’nin yetkileri genişletilmiştir.

Meclis başkanına arabuluculuk görevi

Hazırlanan anayasa taslağının üçüncü kısmında, üç bölüm halinde “Cumhuriyetin Temel Organları”, yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş, Yasama organı için “Milli birliği sağlama”, yürütme için “Kurumsallaşmış başkanlık sistemi”, yargı için “Bağımsız ve tarafsız yapılanma” anlayışı ön plana çıkarılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, yüz yıl önce kuruluş felsefesinde var olan “Milli birliği sağlama” misyonu daha da güçlendiriliyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı’na “Tarafsız konumuyla” milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yükleniyor.

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Başkan yardımcıları da seçimle belirleniyor