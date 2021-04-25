Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında incelemelerde bulundu
HAKKÂRİ

Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırında incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında incelemelerde bulundu
Bakan Akar, Irak sınırında incelemelerde bulundu

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

AA

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Pençe-Yıldırım Operasyonu

TSK, Pençe harekatlarının devam ettiği Irak kuzeyinde odak noktası Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine yönelik kara ve hava harekatı başlattı.

Harekat, bölgeden İHA/SİHA, keşif uçakları, keşif gözetleme sistemleri ve yerel kaynaklardan elde edilen; eylem ve saldırı amacıyla çok sayıda teröristin Kandil’den Avaşin, Basyan, Zap bölgelerine gönderildiği, PKK’lı teröristlerin sızma ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine başlatıldı. Yaklaşık 2 aylık izleme/takip ve planlamaların ardından önceki akşam düğmeye basılmıştı

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon: Uçaklar bomba yağdırdı, komandolar bölgeye indi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon: Uçaklar bomba yağdırdı, komandolar bölgeye indi

Kuzey Irak'taki terör hedefleri Obüs'lerle yerle bir edildi
OYNAT 00:49
Kuzey Irak'taki terör hedefleri Obüs'lerle yerle bir edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı.

Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı. Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı.
Abone Ol Google News
200 bin kişiyi ağırladı

200 bin kişiyi ağırladı

​Kilosu 15 lira, toplayana ise ücretsiz.
Süper Ligde herkes bu maçı bekliyor

Süper Lig'de
herkes bu maçı bekliyor

Kritik mücadele ligin zirvesini de altını da yakından ilgilendiriyor.
MHPli Yalçından Bahçeliyi hedef alan Selçuka sert sözler: Müptezelden hukuk adamı olmaz

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.

Harun, hastalığı nedeniyle 4 yaşında gibi görünüyor.

Göz açtırmıyorlar

Göz açtırmıyorlar

Vaka sayısında Marmara'nın en iyi ili oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.