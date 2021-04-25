Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında incelemelerde bulundu

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

AA

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Pençe-Yıldırım Operasyonu

TSK, Pençe harekatlarının devam ettiği Irak kuzeyinde odak noktası Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine yönelik kara ve hava harekatı başlattı.

Harekat, bölgeden İHA/SİHA, keşif uçakları, keşif gözetleme sistemleri ve yerel kaynaklardan elde edilen; eylem ve saldırı amacıyla çok sayıda teröristin Kandil’den Avaşin, Basyan, Zap bölgelerine gönderildiği, PKK’lı teröristlerin sızma ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine başlatıldı. Yaklaşık 2 aylık izleme/takip ve planlamaların ardından önceki akşam düğmeye basılmıştı

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GÜNDEM Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon: Uçaklar bomba yağdırdı, komandolar bölgeye indi