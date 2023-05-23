Bakan Bilgin'den Sinan Oğan açıklaması: Tutarlı bir yaklaşım

Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bilgin, Oğan'ın tutarlı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Bilgin, "Sinan Bey'i tanırım, Sinan Bey'in kimliği, bugüne kadar siyasette ortaya koyduğu tavır açısından baktığımız zaman kendisiyle tutarlı bir yaklaşımı sergilemiştir." dedi. Oğan'ın milliyetçi kimliğiyle bilinen bir siyasetçi olduğunu belirten Bilgin, şunları söyledi: "Azerbaycan meselesinde, Azerbaycan'ın bütün problemleri konusunda hassasiyetlerini dile getirmiş bir siyasetçi. Dolayısıyla Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtaran bir mücadelede açıkça Türkiye'nin tavrını ortaya koyan, bu konuda liderlik yapan, Aliyev'e destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ortadayken bu hassasiyetlere sahip olan Sinan Oğan'ın başka bir tavır sergilemesi doğrusu beklenemezdi. Hayırlı olmasını diliyorum bu tavrın."