Bakan Bilgin'den Sinan Oğan açıklaması: Tutarlı bir yaklaşım

Sinan Oğan - Vedat Bilgin
Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bilgin, Oğan'ın tutarlı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Bilgin, "Sinan Bey'i tanırım, Sinan Bey'in kimliği, bugüne kadar siyasette ortaya koyduğu tavır açısından baktığımız zaman kendisiyle tutarlı bir yaklaşımı sergilemiştir." dedi. Oğan'ın milliyetçi kimliğiyle bilinen bir siyasetçi olduğunu belirten Bilgin, şunları söyledi: "Azerbaycan meselesinde, Azerbaycan'ın bütün problemleri konusunda hassasiyetlerini dile getirmiş bir siyasetçi. Dolayısıyla Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtaran bir mücadelede açıkça Türkiye'nin tavrını ortaya koyan, bu konuda liderlik yapan, Aliyev'e destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ortadayken bu hassasiyetlere sahip olan Sinan Oğan'ın başka bir tavır sergilemesi doğrusu beklenemezdi. Hayırlı olmasını diliyorum bu tavrın."
Ata İttifakı'na oy veren seçmenin milliyetçi hassasiyetleri olduğunu kaydeden Bilgin, onların da Türkiye'nin bağımsızlığı, kalkınması, birliği ve bütünlüğünden yana tavır koyacaklarını düşündüğünü ifade etti. Bilgin, soru üzerine, seçim sonuçlarının Türkiye'de milliyetçiliğin bir değer olduğunu gösterdiğini söyledi.
'Muhalefet kendini sorgulamalı'
Muhalefetin, "14 Mayıs seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybettiği" açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bilgin, "21 yılda ana muhalefet partisinin oyu, yüzde 23-25 arasında gidip geliyor. 15 seçimde 23-25 arasında gidip gelen muhalefetin bunu sorgulamayıp AK Parti'nin oy kaybettiğini söylemesi doğrusu ilginç bir durum." dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin soru üzerine Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kazanımlarının, AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarının fevkalade önemli olduğunu belirterek, "Aynı parametrelerin, aynı değişkenlerin belirleyici olacağı kanaatindeyim." diye konuştu. Bilgin, Türkiye'nin aynı değerlerle seçime gideceğini, Türkiye'nin kazanacağını, ülkenin istikrarsızlaşmasını bekleyen düşmanların da kaybedeceğini söyledi.