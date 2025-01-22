Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan'dan Romanyalı mevkidaşına tebrik telefonu

Bakan Fidan'dan Romanyalı mevkidaşına tebrik telefonu

14:2222/01/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik ederken, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.


Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alınırken, Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Romanya
#Emil Hurezeanu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 2025: Emeklilere refah payı verilecek mi, ne kadar olacak?