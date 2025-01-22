Bakan Fidan'dan Romanyalı mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik ederken, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı Kaynakları; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alınırken, Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.
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