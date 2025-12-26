Bakan Kurum Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31'inci Oturumu (COP31)" ile ilgili 2025/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.





Genelgeyle, 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirilecek COP31, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı'nın 21'inci Oturumu (CMP21) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı'nın 8'inci Oturumu (CMA8) toplantılarında COP Başkanı olarak Bakan Kurum görevlendirildi.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre genelge uyarınca, konferansın hazırlık, organizasyon ve yürütme süreçleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar COP31 Başkanı tarafından yapılacak yönlendirmelere uygun olarak Bakanlıkla eşgüdüm içinde çalışmalara katılacak. COP31 Başkanı olarak Kurum, konferans kapsamında müzakerelerin yürütülmesi ve organizasyonun yapılması için gerekli yetki ve görev dağılımını yapacak.

COP31, 9-20 Kasım 2026'da Antalya düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konferansın hazırlık ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulacak bütçe için gerekli ödenek planlaması ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek.

Konferans, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'daki EXPO alanında ve çevresinde düzenlenecek.





"Hayati önem taşıyor"

COP31'e ilişkin bilgilendirmeye de yer verilen açıklamada, COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.





Taraflar konferanslarının, 196 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlendiği anımsatılan açıklamada, "Sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Yolculuğu

Açıklamada, Türkiye'nin Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde COP31 Başkanlığı için Avustralya ile 2 yıla yayılan bir mekik diplomasisi yürüttüğü aktarılarak, sürecin 10 Kasım'da Brezilya'nın Belem kentinde başlayan COP30 Taraflar Konferansı'nın 5'inci gününde tamamlandığı hatırlatıldı.





Kurum'un, Brezilya, Azerbaycan ve Avustralya ile yürütülen müzakereler sonrası COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılması kararının alındığını açıkladığı anımsatılarak, müzakereler sonrası Pre-COP'un ise Pasifik ülkelerinin birinde Avustralya öncülüğünde yapılması konularında da uzlaşma sağlandığı belirtildi.





Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadelede BM'nin en önemli organizasyonlarından COP'a ilk kez ev sahipliği yapacağı vurgulanan açıklamada, "Türkiye oturumlarda gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ekonomiler arasında köprü olacak. Türkiye ile birlikte 197 ülkenin temsilcileri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Antalya'da tartışacak." değerlendirmesine yer verildi.

Bakan Kurum'dan paylaşım

Bakan Murat Kurum, COP Başkanı olarak görevlendirilmesine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 Başkanlığımız ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun."







