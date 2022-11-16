Bakan Özer Taksim'deki terör saldırısında ölen Arzu öğretmenin ailesini ziyaret etti

Bakan Mahmut Özer, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda kızı Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Uçar ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy'un Bakırköy'deki babaevini ziyaret etti.

Bakan Özer, Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy ve annesi Neşe Özsoy'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

"İSİMLERİNİ OKULLARIMIZDA YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özsoy ve kızı için yapılan duaya katılan Bakan Özer, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu öğretmenimizi ve gencecik evladı, öğrencimiz Yağmur'u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenimiz ve yavrumuzun adını bir vefa olarak okullarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenimiz Arzu Özsoy'un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur'un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vererek yaşatacağız. Hain saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Milletimize sabırlar diliyorum" dedi.

REKLAM

Neşe Özsoy ise Yağmur'un üniversite hayalleri için derslerine çok çalıştığını, Arzu Özsoy'un da öğretmenlik mesleğini severek yaptığını söyleyip, isimlerinin okullara verilecek olması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Arzu Özsoy'un kendisi gibi öğretmen olan teyzesi Ayşegül Bülbüloğlu da "Bize bundan daha anlamlı bir hediye olamazdı. Arzu, mesleğini çok seviyordu. Allah razı olsun" diye konuştu.

Ziyarette Bakan Özer'e Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti.

FOTOĞRAF 9 Beyoğlu İstiklal Caddesinde dün saat 16.20de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, patlamada ölenlerin kimliklerini açıkladı. Hain saldırıda ölenlerin arasında Ünlü ouncu Nurettin Uçarın 15 yaşındaki kızı ve eski eşinin de olduğu ortaya çıktı. Acılı baba saldırı sonrası sosyal medyadan yayınladığı mesajla yürekleri dağladı. Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçarı kaybeden Nurettin Uçarın Datlu kızım diyerek paylaştığı mesaja binlerce yorum ve başsağlığı mesajı geldi. KABRİN NUR MEKANIN CENNET OLSUNKabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksimdeki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camiide dedi. KİMLİKLER AÇIKLANDIİçişleri Bakanı Süleymen Soylu Taksimdeki hain saldırıda ölenlerin kimliklerini açıkladı. Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumluYağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumluYusuf Meydan, Palu 1988 doğumluEcrin Meydan, Seyhan 2013 doğumluAdem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumluMukaddes Elif Topkara Rize Kalkandere 1995 doğumlu. YAĞMUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırı sonucunda yaşamını yitiren Yağmur Uçarın oyuncu Nurettin Uçarın kızı olduğu ve 15 yaşında olduğu öğrenildi.. Oyuncu Nurettin Uçar, Diriliş Ertuğrul ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde izleyici ile buluşmuştu.. Ünlü oyuncudan kahreden haber: Paylaşımı yürekleri dağladı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı çantanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Ünlü oyuncunun paylaşımının altına yorum yağdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar ve annesi son yolculuğuna uğurlandı