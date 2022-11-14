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İSTANBUL

Saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar ve annesi son yolculuğuna uğurlandı

Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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Haber Merkezi İHA
Saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar ve annesi son yolculuğuna uğurlandı
Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırıda hayatını kaybeden anne kız Arzu Yağmur Uçar için Bahçelievler’de bulunan Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.


İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden Arzu Özsoy'un Bakırköy'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Törene yakınları, ve oyuncu baba Nurettin Uçar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve sevenleri katıldı.

Arzu Özsoy tabutunun başına gelen öğretmen arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü. Anne Neşe Özsoy’un ise ayakta güçlükle durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından anne kızın cenazeleri defnedilmek üzere Kozlu Mezarlığına götürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

“Biz bunun gereğini yapacağız ama şu an acımızı yaşamak için buradayız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ne yazık ki 6 kardeşimizi hanin bir saldırı sonucu kaybettik. Arzu ve Yağmur kardeşlerimiz de onlardan birisiydi. Masum anne ve kızı sadece hafta sonunu birlikte geçirmek için çıktıkları bir yerde hiçbir şeyden habersiz katledilmeleri olayıdır. Biz öyle bir inanca mensubuz ki. Bir cana kıyanın, tüm canlara kıydığı dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Arzu kardeşimize ve kızı yağmur kardeşimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine Allah sabırlar eylesin. Biz bu terör eylemelerine çokta yeni değiliz. Çevresi ateş çemberi ile dolu olan bir bölge de coğrafya da aslında barışın huzurun sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir. Biz bunun gereğini yapacağız ama şuan acımızı yaşamak için buradayız. Cumhurbaşkanımızın da tüm ailelere milletimize bir kez daha başsağlığı geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.

Ünlü oyuncudan kahreden haber: Paylaşımı yürekleri dağladı
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Beyoğlu İstiklal Caddesinde dün saat 16.20de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
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İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, patlamada ölenlerin kimliklerini açıkladı.
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Hain saldırıda ölenlerin arasında Ünlü ouncu Nurettin Uçarın 15 yaşındaki kızı ve eski eşinin de olduğu ortaya çıktı.
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Acılı baba saldırı sonrası sosyal medyadan yayınladığı mesajla yürekleri dağladı.
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Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçarı kaybeden Nurettin Uçarın Datlu kızım diyerek paylaştığı mesaja binlerce yorum ve başsağlığı mesajı geldi.
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KABRİN NUR MEKANIN CENNET OLSUNKabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksimdeki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camiide dedi.
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KİMLİKLER AÇIKLANDIİçişleri Bakanı Süleymen Soylu Taksimdeki hain saldırıda ölenlerin kimliklerini açıkladı. Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumluYağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumluYusuf Meydan, Palu 1988 doğumluEcrin Meydan, Seyhan 2013 doğumluAdem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumluMukaddes Elif Topkara Rize Kalkandere 1995 doğumlu.
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YAĞMUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırı sonucunda yaşamını yitiren Yağmur Uçarın oyuncu Nurettin Uçarın kızı olduğu ve 15 yaşında olduğu öğrenildi..
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Oyuncu Nurettin Uçar, Diriliş Ertuğrul ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde izleyici ile buluşmuştu..
Ünlü oyuncudan kahreden haber: Paylaşımı yürekleri dağladı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı çantanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Ünlü oyuncunun paylaşımının altına yorum yağdı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı
OYNAT 03:09
İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim'deki bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, ''ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede , terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Yakalamasaydık bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Bombacıyı ''öldür'' talimatı alan kişiyi de yakaladık. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır. İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz'' dedi.

İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
OYNAT 01:36
İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.


76 yaşında baltalı katil oldu

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İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

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