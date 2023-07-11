Bakan Özhaseki: Malatya'da 103 bin 19 konut yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Diyarbakır'da, TOKİ tarafından merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde inşasına başlanan konutların yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenlerin konut ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin inşasına başlandığını, yaklaşık 140 bin konutun da proje aşamasında olduğunu bildirdi. Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 319 bin konut tamamlanacak.