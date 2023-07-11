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Bakan Özhaseki: Malatya'da 103 bin 19 konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun 103 bin 19 konut yapılacağını bildirdi.

11:39 . 11/07/2023 Salı
AA
Malatya'da 103 bin 19 konut yapılacak

Malatya'da 103 bin 19 konut yapılacak

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da yeni konut inşalarına başlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun 103 bin 19 konut yapılacağını bildirdi.


Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.




#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Malatya
#konut
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