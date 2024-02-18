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Bakan Özhaseki şehit Özdemir’in ailesine verdiği sözü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Er Müslüm Özdemir’in depremde evi yıkılan ailesine verdiği sözü tuttu. Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar" dedi.

Seren Som
Seren Som
16:51 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Özhaseki, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz…" dedi.
Bakan Özhaseki, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz…" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Piyade Er Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine verdikleri sözü tuttuğunu belirtti.


'Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır'

Bakan Özhaseki paylaşımında,
"Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz… Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar. Müslüm evladımızın da mekânı cennet olsun. Rabbim cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz"
ifadelerine yer verdi.


#Müslüm Özdemir
#Şehit
#Kahramanmaraş
#Mehmet Özhaseki
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