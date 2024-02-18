Bakan Özhaseki şehit Özdemir’in ailesine verdiği sözü tuttu

Bakan Özhaseki, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz…" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Piyade Er Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine verdikleri sözü tuttuğunu belirtti.
'Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır'
'Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır'
Bakan Özhaseki paylaşımında,
"Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz… Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar. Müslüm evladımızın da mekânı cennet olsun. Rabbim cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz"
ifadelerine yer verdi.
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2 saat önce