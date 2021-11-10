Bakan Pakdemirli duyurdu: Mersin’deki yangın kontrol altında

Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi’ne kadar yayıldı. Yangın bölgede bulunan yerleşim yerlerine yaklaştı bir çok muz ve sebze seralarına zarar verdi.
8 saat müdahale edildi
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik havadan ve karadan mücadelesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mersin Bozyazı Gözce yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
MERSİN BOZYAZI GÖZCE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
MERSİN BOZYAZI GÖZCE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.