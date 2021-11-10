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MERSİN

Bakan Pakdemirli duyurdu: Mersin’deki yangın kontrol altında

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda sera da zarar gördü. Ekiplerin seferber olduğuğ yangınla ilgili güzel haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakdemirli, "Mersin Bozyazı Gözce yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Pakdemirli duyurdu: Mersin’deki yangın kontrol altında
Yangı kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi’ne kadar yayıldı. Yangın bölgede bulunan yerleşim yerlerine yaklaştı bir çok muz ve sebze seralarına zarar verdi.

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar, hem ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor hem de yangının yayılmasına neden oluyor.


8 saat müdahale edildi


Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik havadan ve karadan mücadelesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mersin Bozyazı Gözce yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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