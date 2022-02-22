Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kararlı duruşun müjdesini sosyal medyadan verdi.

Bakan Soylu, 35’inci ailenin evladına kavuşacağını bildirdi. Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek” dedi.

Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor:



Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...



Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak.



Arkasında olan güçlere rağmen PKK,

BU TOPRAKLARDAN

Sİ-Lİ-NE-CEK❗ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 22, 2022

HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 345'inci gününde sürerken, Abdulsamet Doğan, oğlunun İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu belirterek oturma eylemine katıldığını ifade etmişti.

REKLAM

Doğan, "Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum” demişti.

GÜNDEM Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin bitsin bu acımız

FOTOĞRAF 10 Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi: \"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı 2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür. Dört çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler. Ben evladımı Rojhat'ı istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil. 'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu. Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma.\" Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder