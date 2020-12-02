Bakan Soylu duyurdu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast planlarının yapıldığını ve suikast düzenleyecek teröristlerin son anda yakalandığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanan bu iddia İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.Bakan Soylu, çok net açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütleri kendilerinden bahsettirmek ister"

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle HDP'li belediyelere atanan kayyumlara yönelik yapılan tehditleri hatırlatan Bakan Süleyman Soylu, "Biz kıraathanelerde konuşulanları da değerlendirmek zorundayız." dedi.

OYNAT 00:55 Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.



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Süleyman Soylu, "Bu durumların kendi içlerinde dereceleri var. Bazı tehditler dikkate alınıyor. PKK ve DEAŞ'tan zaman zaman tehditler geliyor. Terör örgütlerinin bir hedefi vardır; kendilerinden bahsettirmek isterler. Bu şekilde istikrarı sarsmak isterler.

GÜNDEM EGM'den İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi olmadı. Bununla ilgili yakalanan kimse de yok." ifadelerini kullandı.