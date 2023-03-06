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Bakan Soylu'dan 'Malatya afetten az etkilenen iller arasında' iddialarına yalanlama: İtibar etmeyin emrinize amadeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın AFAD tarafından az hasar alan iller kategorisine alındığı iddialarını yalanladı. Bakan Soylu, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşerilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz" dedi.

00:44 . 6/03/2023 Pazartesi
DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.


'Malatyalı hemşerilerimiz bu yalanlara itibar etmesin'


Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


"Sosyal medyada afet bölgelerine yönelik her gün ayrı bir dezenformasyon. Hatay'dan sonra sıra Malatya ile ilgili, 'Malatya, afetten az etkilenen iller arasında' yalanı. İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşerilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz. Doğrusuna bakalım; Afetten Etkilenen İllerimize Destek İller; Kahramanmaraş ilimizin Zonguldak İl AFAD tarafından incelenmesi, Hatay ilimizin Trabzon İl AFAD tarafından desteklenmesi, Malatya ilimizin İl AFAD ve Başkanlık tarafından desteklenerek Malatya İl AFAD ile birlikte incelenmesi, Adıyaman ilimizin İzmir İl AFAD tarafından desteklenmesi, Diyarbakır ilimizin Başkanlık tarafından desteklenmesi, Adana, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ illerimizin il AFAD Müdürlükleri tarafından incelenmesi yapılmaktadır."


#Malatya
#Deprem
#Hatay
18 dakika önce
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Bakan Soylu'dan 'Malatya afetten az etkilenen iller arasında' iddialarına yalanlama: İtibar etmeyin emrinize amadeyiz
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