Bakan Yerlikaya: Deepfake içerikler toplumsal huzuru hedef alıyor

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte sentetik medya içerikleri de hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gerçek gibi görünen sahte videolar, ses kayıtları ve görseller yalnızca bireyleri değil, toplumun tamamını hedef alan yeni bir manipülasyon aracı olarak öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalar, deepfake videolarının gerçeğinden ayırt edilmesinin her geçen gün zorlaştığını ortaya koyarken, dijital mecralarda yayılan sahte içerikler seçim süreçlerinden toplumsal olaylara kadar pek çok alanda kamu düzenini tehdit ediyor. Özellikle sosyal medya platformlarında gerçek dışı içeriklerle yürütülen bilgi savaşları, uluslararası krizleri bile derinleştirebiliyor.

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı"nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dijital dünyanın yeni tehdidi haline gelen sentetik medyaya karşı uyarılarda bulundu. Yerlikaya, yapay zekâ destekli sahte video, ses ve görüntülerin sadece bireylerin değil, toplumların ve devletlerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

DEEPFAKE İÇERİKLER TOPLUMSAL HUZURU HEDEF ALIYOR

Bakan Yerlikaya, konuşmasında özellikle deepfake teknolojilerinin tehlikesine dikkat çekerek, bu yöntemle üretilen sahte içeriklerin toplumu manipüle etme ve kamu düzenini bozma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına değinen Yerlikaya, katılımcıların %68'inin deepfake videoları gerçeğinden ayırt edemediğini hatırlatarak, bunun ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti.

SADECE GÜVENLİK BİRİMLERİ DEĞİL, HERKES MÜCADELE ETMELİ

İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet ve Jandarma bünyesinde sentetik içeriklerle mücadele amacıyla 7/24 çalışan özel birimler kurduklarını söyleyen Yerlikaya, ancak bu mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin omuzlarına bırakılamayacağını kaydetti. Hukuki altyapının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve uluslararası iş birliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

GAZZE GERÇEĞİ DİJİTAL SANSÜRE KURBAN GİTTİ

Yerlikaya, konuşmasının bir bölümünde ise sentetik medya ve algoritmaların uluslararası düzeyde nasıl bir baskı aracı haline geldiğine dikkat çekti. Gazze’de yaşanan insanlık dramının sosyal medya platformlarında sansürlendiğini belirten Yerlikaya, "Filistinli kardeşlerimizin sesi dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde susturulmaya çalışıldı" ifadelerini kullandı.

SİBER SUÇLARLA AMANSIZ BİR MÜCADELE VERİLİYOR

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın siber suçlarla mücadelesinde bugüne kadar ulaşılan rakamları da paylaştı. Bakanlık verilerine göre, sadece bu yılın ilk dört ayında 6 bin 765 URL ve 27 bin 304 sosyal medya hesabı erişime engellendi. Yerlikaya, "Modern dünyanın en belirleyici güvenlik unsuru haline gelen siber alanda ülkemizin menfaatlerini koruyoruz" dedi.

ENFORMASYON GÜVENLİĞİ, KAMU DÜZENİ MESELESİDİR

Çalıştayın önemine dikkat çeken Yerlikaya, doğru bilginin korunmasının ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmesinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal huzur ve devlet meşruiyetiyle ilgili stratejik bir mesele olduğunu belirtti. Özellikle gençlere çağrıda bulunan Yerlikaya, dijital okuryazarlığın önemine vurgu yaptı.

HAKİKATİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasını İletişim Başkanlığı ve Başkan Fahrettin Altun’a teşekkür ederek tamamlayan Yerlikaya, çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu ve "Gerçek bizim en büyük güvenlik zırhımızdır. Algılarla yönetilmeye çalışılan bir dünyada hakikatin savunucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.







