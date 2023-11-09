Bakan Yerlikaya 'polisin giremeyeceği sokak yok' diyerek vatandaşa çağrı yaptı: Bir telefon kadar yakınız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
'Büyükşehir Huzur ve Güvenlik' toplantısına katılmak üzere Mersin'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılının tamamlandığı tarihi bir dönemde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından birinin 'Huzur' olduğunu kaydetti.
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Bakan Yerlikaya, Mersin’de 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında, 150 günde polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.
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Bakan Yerlikaya, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederken, sözlerini şöyle tamamladı: