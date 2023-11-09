Bakan Yerlikaya 'polisin giremeyeceği sokak yok' diyerek vatandaşa çağrı yaptı: Bir telefon kadar yakınız

"Son 150 günde Mersin’de, 228 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 286 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde ülkemizin huzur ve güvenliğinin temini için asayişin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi, hiçbir olayın failinin sokaklarımızda elini kolunu sallayarak yürümemesi, en temel hedeflerimizdendir. Hukuktan aldığımız güçle milletimizin hakkına, huzuruna ve güvenliğine kastedenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Çünkü biz çok güçlüyüz. Devlet olarak, millet olarak, suç odaklarından, suçta kibirlenenlerden, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, çetelerden çok ama çok güçlüyüz. Aile huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı, amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. İşte tam da bu noktada bize güç veren, aziz milletimizin destek ve dualarıdır. Ülkemizin huzur ve güvenliği için verilen bu mücadele, Milletimizin her bir ferdiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, 7’den 70’e bir ve beraber olarak vereceğimiz bir mücadeledir. Topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bir yerde torbacı, zehir taciri mi gördünüz, esnafımıza musallat olan bir suç örgütü mü var, Birileri mahallemizin, sokağımızın huzurunu mu kaçırıyor, sizlere bir telefon kadar yakınız. Hemen 112’yi arayın. Arayın ve bildirin. Güvenlik güçlerimiz hemen gereğini yapacak, suçluları adalete teslim edecektir. Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur."